Serie der Notarzthubschraubereinsätze in Oberkärnten: Eine 36-jährige Frau aus Villach hat am Donnerstag gegen 10.15 Uhr bei der Bergwanderung auf den Lumkofel im Lesachtal wegen eines Insektenstichs eine allergische Reaktion erlitten. Die Frau geriet dadurch in alpine Notlage. Sie wurde von ihrer Begleitperson versorgt und vom über Notruf verständigten Rettungshubschrauber C 7 geborgen und ins Krankenhaus nach Lienz geflogen. Die Bergung erfolgte mittels Seil.