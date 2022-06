Die glücklichen Gewinner der Kinder-Sicherheitsolympiade (KSO), die am Dienstag in Spittal ausgetragen wurde, sind die Mädchen und Buben der Volksschule Mühldorf mit 347 Punkten. Als Zweitplatzierte erspielten sich die Kinder der Volksschule Malta 322 Punkte. Der ebenfalls gute dritte Platz ging an die Volksschule Rennweg mit 303 Punkten.

Insgesamt zwölf hoch motivierte Safety-Teams brillierten mit Sicherheitswissen und Geschicklichkeit in der Spittaler Eishalle. Mit dem Bezirkssieg hat sich die Volksschule Mühldorf das Ticket für das große Landesfinale in Klagenfurt am 22. Juni gesichert, und ist hiermit Anwärterin auf den Titel "Sicherste Volksschule Kärntens 2022".



Ihr Sicherheits- und Selbstschutzwissen stellten die Kinder der 4. Volksschulklassen bei den Bewerben Safety-Spiel für Lebensretter, KLV-Radfahr-Bewerb, Landesjugendreferat-Löschbewerb und AUVA-Gefahrstoff-Puzzle unter Beweis. Ziel der KSO ist, sich selbst und andere vor Gefahren schützen und im Notfall die richtigen, oft lebenswichtigen Schritte zu setzen.

Viel Wissenswertes wurde den Kindern ebenfalls vom Roten Kreuz mit der Vorführung "Wiederbelebung ist kinderleicht" vermittelt. Die Kinder hatten auch die Möglichkeit, unter Anleitung der Rettungskräfte selbst an einer Beatmungspuppe zu üben. Spannendes bot den KSO-Kindern die Österreichische Rettungshundebrigade Kärnten.





Ebenfalls mit Sicherheits-Aufklärungsarbeit vertreten war die Kinderpolizei mit einem lehrreichen Informationsstand. Folgende Ehrengäste waren bei der feierlichen Eröffnung mit Hissen der olympischen Fahne und Entzünden des olympischen Feuers und bei der Siegerehrung: Landtagsabgeordneter und Zivilschutz-Vizepräsident Christoph Staudacher, Stadträtin Almut Smoliner, Stadtrat Andreas Unterrieder, Zivilschutz-Bezirksleiter von Spittal, Johnny Kuhn und Berti Hasler von der Österreichischen Rettungshundebrigade, Staffel Drautal.