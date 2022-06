In den nächsten fünf Monaten wird am Bahnhof Mallnitz-Obervellach intensiv gebaut. Das Modernisierungsprojekt, das die ÖBB gemeinsam mit dem Land Kärnten und der Gemeinden Mallnitz und Obervellach umsetzen, umfasst den Bau von zwei Aufzugsanlagen inklusive Einhausungen, Schaffung der Barrierefreiheit am Inselbahnsteig samt einem Blindenleitsystem. Insgesamt werden rund 2,2 Millionen Euro investiert. "Unser Ziel ist es, immer mehr Menschen den Umstieg auf die klimafreundliche Bahn zu ermöglichen – Barrierefreiheit spielt dabei eine sehr wichtige Rolle", sagt Franz Jank von der ÖBB-Infrastruktur AG sagt.