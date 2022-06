Ein 47-jähriger Arbeiter aus Völkermarkt entlud Montagvormittag auf einem Grundstück in Dellach am Millstätter See die Ladung des Firmen- LKW. Er löste die Sicherheitsgurte, mit denen Aluplatten befestigt waren. Die Aluplatten kippten um und einige davon stürzten vom LKW auf sein rechtes Bein. Dabei brach er sich das Schienbein. Die Rettung brachte ihn in das Krankenhaus Spittal/Drau.