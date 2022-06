Die Bürgerinitiative (BI) "Lebensraum Oberes Drautal" setzte sich am Wochenende in einer Pressekonferenz und in einer Bürgerversammlung gegen einen Postwurf der Landesräte Martin Gruber und Sebastian Schuschnig sowie der Bürgermeister Josef Brandner, Wolfgang Krenn und Johannes Pirker zur Wehr. Obmann Michael Dünhofen betonte, dass es sich bei der BI nicht um kolportierte Einzelpersonen, sondern um mittlerweile 116 Mitglieder und weitere Sympathisanten handelt, die den Verein bilden. "Die Bürgerinitiative sieht sich nicht als Verhinderer von allen Ausbauvarianten, sondern setzt sich gegen die Zerstörung von wichtigem Lebensraum und Kulturlandschaft durch die favorisierte bahnparallele Trasse ein", betonte Dünhofen.