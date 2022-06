Das Team der Musikschule Lieser-Maltatal hat sich für die Präsentation der Instrumentenvielfalt etwas Besonderes einfallen lassen und die Kinder in allen regionalen Volksschulen zu einem mitreißenden musikalischen "Fest der Tiere" eingeladen.

Gemeinsam mit den aufgeweckten Affenkindern tummelten sie sich bei diesem fantasievollen Musiktheater in der Waldarena und erfreuten sich

am abwechslungsreichen Programm. Die poetische und klangvolle Reise in die Welt der Instrumente hat bei etlichen Kindern die Neugierde

für das nähere Kennenlernen eines Instruments geweckt, wie es sich an den Tagen der offenen Musikschulen gezeigt hat. Große Begeisterung

herrschte beim ersten Ausprobieren des erwählten Instruments. Die Pädagogen freuen sich über dieses große Echo und auf viele weitere musikalische Abenteuer in der Musikschule.