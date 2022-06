Unter dem Leitthema "Anpassungs.fähig? Die neue Realität im Anthropozän" geht es beim diesjährigen Forum 16. bis 18. Juni im Besucherzentrum Nationalpark Hohe Tauern in Mallnitz, um Fragen unserer zivilisatorischer Zukunftsfähigkeit in Hinblick auf drohende Klimaszenarien. Die Anpassungsfähigkeit als Grundeigenschaft des Lebendigen rückt damit immer stärker in den Fokus und wird bestimmendes Element der neuen Realität im Anthropozän. Das Forum Anthropozän geht seit 2018 interdisziplinär der Frage nach, wie sich Menschen wieder verstärkt als Einheit mit der Natur verstehen und erleben können.

In unterschiedlichen Aspekten und Formaten wie Vorträgen, Diskussionen, einer Klimawerkstatt und einem Panel zum Thema "Smart Cities – Smart Regions" können sich die Teilnehmer vertiefen und sich mit den Wissenschaftlern, Experten und Künstlern austauschen.

Für die jüngsten Besucher gibt es während des gesamten Forums ein ausgewähltes Kinder- und Jugendprogramm mit den Rangern des Nationalparks Hohe Tauern. Ebenso findet im Rahmen des Forums unter Anwesenheit der renommierten Kinderbuchautorin Melanie Laibl die Kinderbuchpräsentation „Werde wieder wunderbar. Neun Wünsche für's Anthropozän“ statt. Die Möglichkeit zur Anmeldung sowie weitere Informationen gibt es unter www.forum-anthropozaen.com