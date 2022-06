Die mehrfach von Umweltschutzorganisationen für ihre umsichtige Stromproduktion ausgezeichnete Alpen Adria Energie Naturstrom (AAE) mit Sitz in Kötschach Mauthen hat nun die Kleinwasser-Speicherkraftwerke „Bodenmühle“ mit dem Kleinkraftwerk Schoba II komplettiert. Bei der Eröffnungsfeier erzählte Firmenchef Wilfried Klauss von der bewegten Geschichte der vergangenen zehn Jahre, bis alle Bewilligungen eingeholt und der sich schön in die Landschaft einfügende Turbinenraum mit zwei ökologisch gestalteten Stauweihern in zweijähriger Bauzeit errichtet werden konnte. Die gesamte Leistung wird im Endausbau etwa 1000 kW betragen und 1240 Haushalte mit Ökostrom versorgen.