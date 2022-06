Glück im Unglück hatte am Sonntag ein 44-jähriger Wanderer, der im Bereich einer Scharte zwischen Hoher und Vorderer Leier in der Oberkärntner Ankogelgruppe aus derzeit noch unbekannte Ursache etwa 30 Meter abgestürzt war. Ein Mann (62) aus dem Bezirk Spittal/Drau fand den Schwerverletzten, der mit dem Bein unter einem Felsen eingeklemmt wurde, und setzte sofort die Rettungskette in Gang. Wie lange der Wanderer zu diesem Zeitpunkt schon in seiner misslichen Lage war, ist ebenfalls noch Gegenstand von Ermittlungen.

Das schwer verletzte Opfer wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 7 geborgen und ins Klinikum Klagenfurt geflogen.