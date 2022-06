Die Suche nach einem abgestürzten Segelflugzeug in Innerkrems war Sonntagnachmittag erfolgreich. Gegen 12.40 Uhr kam der aus Wien stammende Pilot (66) - er startete am Militärflughafen Aigen im Ennstallaut - laut eigenen Angaben kurz vor dem Absturz in der Nähe der Mathehanshütte in einen Fallwind, verlor daraufhin rasch an Höhe und kollidierte deshalb mit einem Baum. Der Mann blieb daraufhin mit seinem Segelflugzeug kopfüber in etwa zwölf Metern Höhe hängen.

Eine gute Stunde später setzte ein aufmerksamer Passant die Rettungskette schließlich in Gang. Die genaue Absturzstelle wurde daraufhin von der Besatzung des Polizeihubschraubers Libelle entdeckt, zwei Polizeistreifen, sowie ein Rettungsdienst trafen kurz darauf am Unfallort ein.

Die Bergung des Piloten war schwierig © KK/Polizei Kärnten

Gegen 15 Uhr konnte der laut eigenen Angaben unverletzte Wiener von der Bergrettung Lieser-Maltatal aus dem Flugzeug gerettet werden. Auf Anraten der Rettungskräfte wurde der Pilot ins Krankenhaus Spittal an der Drau zur Kontrolle gebracht. Das Flugzeug wurde ebenfalls geborgen.