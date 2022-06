Die Suche nach dem abgestürzten Segelflugzeug in Innerkrems war erfolgreich. Polizeisprecher Dominik Sodamin bestätigt gegenüber der Kleinen Zeitung, dass das Kleinflugzeug "in der Nähe der Mathehanshütte gefunden wurde. Das Segelflugzeug hängt kopfüber in etwa zehn bis 15 Metern Höhe in den Baumwipfeln. Der Pilot ist ansprechbar". Die Bergrettung wurde zur Unterstützung der Bergung alarmiert.

Die Ortung des Segelflieger gestaltete sich zunächst schwierig. Vom Boden aus war er nicht zu sehen. Die Besatzung des Polizeihubschraubers „Libelle“ entdeckte schließlich das Kleinflugzeug in den Bäumen.