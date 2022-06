Das Team der Musikschule Lieser-Maltatal hat sich für die Präsentation der Instrumentenvielfalt etwas Besonderes einfallen lassen und die Kinder in allen regionalen Volksschulen zu einem mitreißenden musikalischen "Fest der Tiere" eingeladen. Gemeinsam mit den aufgeweckten Affenkindern tummelten sie sich bei diesem fantasievollen Musiktheater in der Waldarena und erfreuten sich am abwechslungsreichen Programm.