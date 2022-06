"Am 13. Mai, um 7.55 Uhr Ortszeit, war es so weit und ich stand am Gipfel", erzählt Michael Wolff, dem es um weit mehr als diesen Gipfelmoment ging. "Der Mount Everest war seit den Neunzigern ein Wunschtraum von mir. Erst letztes Jahr habe ich der Expedition zugesagt", schildert der gebürtige Oberkärntner. Von Eisentratten weg verschlagen hat es ihn bereits mit 16 Jahren, um an der University St. Barbara in Kalifornien zu studieren.