Schüler, Eltern und Lehrer haben es schon länger geahnt. Seit gut einem Monat ist es fix: Das Bundesrealgymnasium (BRG) und das Bundesgymnasium (BG) in Spittal werden ab dem Schuljahr 2023/2024 zu einer Schule. "Am 3. Mai hat es eine gemeinsame Dienstbesprechung mit dem Lehrkörper des BG und BRG gegeben. Dort sind alle informiert worden, dass es eine Zusammenführung gibt", erklärt Kärntens Bildungsdirektorin Isabella Penz. Derzeit besuchen 760 Schüler in 29 Klassen das BRG, 400 Schüler in 15 Klassen das BG. Die sinkenden Schülerzahlen waren für den Schritt ausschlaggebend, wobei die Bildungsdirektorin darauf verweist, dass es diese Herausforderung in ganz Österreich gebe.