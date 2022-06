Kürzlich wurden zwei Mitarbeiter des Roten Kreuzes Spittal geehrt. Christian Pichler ist 1991 zur Jugendgruppe des Spittaler Roten Kreuzes gestoßen und seit 1999 ist er hauptberuflicher Mitarbeiter beim Roten Kreuz. Durch seit Engagement wurde er 2013 Bezirksrettungskommandant und 2017 zweiter stellvertretender Landesrettungskommandant. Im Bezirk Spittal arbeitet er in der verantwortungsvollen Position als Dienstführer im Rettungsdienst. Die Goldene Verdienstmedaille für besondere Verdienste im Bereich "Einsatz COVID-19", Impfungen und Einsatzleitung beim Ukraineeinsatz wurde Christian Pichler beim Sommernachtsempfang verliehen.

Auch Gerald Guggenberger kam in jungen Jahren zur Jugendgruppe. 2006 wurde er nach seinem Schulabschluss Zivildiener und seit Anfang 2008 arbeitet er als hauptberuflicher Mitarbeiter beim Roten Kreuz Spittal. Die Ausbildung als Notfallsanitäter und auch die Offiziersausbildung hat er absolviert. Schon 2015 war er Landeseinsatzleiter bei „Menschen auf der Flucht“ und hat sich dort durch seine Kompetenz und Professionalität ausgezeichnet. So wurde er auch seit Beginn von Covid19 wieder in dieser Position eingesetzt. Für seine wertvolle Arbeit wurde er mit der Silbernen Verdienstmedaille geehrt.

"Wir sind stolz auf unsere ausgezeichneten Kollegen und wünschen ihnen weiterhin Kraft für ihre wertvolle Arbeit", so der Spittaler Bezirksstellenleiter Dylan Morley.