Eine spektakuläre Tierrettung gelang am Donnerstagabend den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Spittal: Gegen 17.30 Uhr zeigte eine Passantin an, dass sie ein Kalb schwimmend im Lieserfluss gesehen habe. Wie sich herausstellte, hatte sich das Tier bei der Lieserbrücke beim Spittl in einer steilen Böschung der Lieser verstiegen und war ins Wasser gestürzt.