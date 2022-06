Ein schwerer Motorradunfall hat sich am Donnerstagvormittag auf der Weißenseestraße im Gemeindegebiet von Weißensee ereignet. Ein 63-jähriger Mann aus Wiener Neustadt war dort in Richtung Greifenburg unterwegs. In einer Rechtskurve kam der Biker zu Sturz und schlitterte mit seinem Motorrad in einen entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 24-jährigen Deutschen.

Bei dem Zusammenstoß erlitt der Motorradlenker Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach ärztlicher Erstversorgung vom Rettungshubschrauber RK 1 in das Krankenhaus Spittal/Drau geflogen. Die Beifahrerin des 24-Jährigen wurde zur Abklärung von der Rettung ebenfalls in das Spital gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.