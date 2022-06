Jeder Spittaler, der Schaumrollen liebt, zählt wohl zu den Kunden der Bäckerei Wendt. Das Gebäck war eines der Aushängeschilder des Traditionsbetriebes. Zu den besten Zeiten verkaufte man 800 Stück am Tag. Am 30. September bekommt man sie zum letzten Mal, dann werden die Ladentüren für immer zugesperrt. Der 62-jährige Meisterbäcker Wolfgang Wendt geht in Pension, die Bäckerei und Konditorei wird nicht fortgeführt. "Mir ist es wichtig, unseren Kunden und Mitarbeitern ein großes Danke auszusprechen", sagt er. Gemeinsam mit seiner Frau Karin hat er den Betrieb, nicht im besten Zustand, im Jahr 1982 übernommen.