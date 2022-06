Die Wolfsrissgutachter des Landes Kärnten rücken täglich zu Einsätzen in Oberkärnten aus. Zu Beginn dieser Woche wurden Schafherden im Gratalgraben in Steinfeld arg in Mitleidenschaft gezogen. Elf Schafe wurden von Landwirt Arnold Linder getötet. Acht seiner Tiere sind seit Tagen unauffindbar. Er hat seine verbliebenen 57 Schafe abgetrieben.