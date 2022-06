Sie ist die direkte Ansprechpartnerin, um Fördergelder von der EU in die Nockregion zu bekommen. 2007 wurde die "Lokale Aktionsgruppe" (LAG) Nockregion-Oberkärnten gegründet, der 16 Mitgliedsgemeinden angehören. In der heuer auslaufenden Leader-Periode, der europäischen Förderschiene für Projekte zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft, ist das die vergangenen sechs Jahre gelungen. "Wir konnten Förderungen in der Höhe von 3,7 Millionen Euro lukrieren. Insgesamt konnten so 89 Projekte mitfinanziert werden", bilanziert Christine Sitter, LAG- und Regionalmanagerin. Neu zur Leader-Region hinzugekommen ist die Gemeinde Fresach.