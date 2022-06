Am Montag, gegen 10.20 Uhr, geriet ein Pferd in eine gefährliche Notlage. Die Feuerwehren Hermagor und Möderndorf wurden alarmiert, um das Tier, das zwischen die Streben eines Weiderostes auf der Egger Alm rutschte, zu befreien. Das Pferd kam mit beiden Hinterbeinen und einem Vorderbein in den Weiderost und verfing sich und konnte sich nicht mehr befreien.

Mit einer Säbelsäge und einem hydraulischen Spreizer öffneten die Feuerwehren die Metallstangen so weit, dass die Beine befreit werden konnten. Nach tierärztlicher Versorgung wurde das Pferd den Besitzern wieder übergeben.

© FF Hermagor