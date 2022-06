"Hier dürfen sich alle Leute angesprochen fühlen. Wir wollen nicht differenzieren zwischen Menschen mit oder ohne Beeinträchtigung", stellt Elisabeth Painsi, Inklusionsbeauftragte der Alpenvereinsjugend, klar. Beim Inklusionsklettern am Freitag in der Kletterhalle Mühldorf geht es darum, dass alle gemeinsam Spaß am Klettern haben, egal ob es die routinierten, üblichen Besucher der Kletterhalle oder Anfänger sind, Menschen mit Gehbeeinträchtigung, anderen körperlichen, psychosozialen Bedürfnissen, kognitiven oder mentalen Besonderheiten, Menschen mit Höhenangst, Kinder oder Senioren.

"Es geht ums Kontaktaufnehmen, Zusammenfinden, Ins-Gespräch-Kommen. Das Ziel dahinter wäre, dass sich Leute zu einer bunt gemischten Gruppe zusammentun, den Sport weiterhin gemeinsam ausüben und einander unterstützen", erklärt Painsi.

Jeder bekommt die Hilfe, die er möchte

Am Freitag werden Mitglieder des Alpenvereins und der Bergrettung die Sicherung übernehmen, mit Tipps zur Seite stehen und, wenn es jemand braucht und möchte, bei Griffen und Schritten helfen. "Wir legen großen Wert auf Selbstbestimmung. Jeder und jede soll entscheiden: Möchte ich es versuchen, oder einfach so Teil des Ganzen sein", sagt Painsi, der zufolge die Nachmittage sehr gut angenommen werden.

Der Stopp in Mühldorf ist nämlich Teil der "INKlettern"-Tour, ausgehend vom INKletter-Team der Alpenvereinsjugend mit Projektleiterin Elke Bernhard. "Wir haben 2019 mit dem Inklusionsklettern angefangen und versucht, damit eine Lücke zu schließen und mehr Vielfalt in die Gruppen und Kurse zu bringen", erzählt Painsi, die auf rege Teilnahme in Mühldorf hofft.