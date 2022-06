Diesen Sommer ist es endlich so weit. Von Freitag, den 12. August bis Sonntag, den 14. August feiert die Künstlerstadt Gmünd, coronabedingt ein Jahr später, ihr großes Jubiläumsfest. Gefeiert wird mit Personen aus Politik, Vereinen, Ehrengästen und vor allem den Gmündnerinnen und Gmündnern. Der feierliche Festakt findet in Form einer Festsitzung am Freitag, 12. August, um 18 Uhr in der Lodronschen Reitschule statt. Einen Rückblick auf die Jubiläen hält Christian Rudiferia in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv Gmünd für 675 Jahre Stadtrecht. Johann Jury, Vorsitzender des Österreichischen Alpenvereins Sektion Gmünd Lieser-Maltatal, blickt zurück auf 50 Jahre Freundschaft zu Osnabrück. Die Friedensstadt wird durch Abordnungen vertreten sein. Heidi Penker würdigt als Obfrau 30 Jahre Kulturinitiative und Künstlerstadt Gmünd.

Bieranstich, Fegerländer und mehr

Zum Auftakt gibt es auch eine Festansprache des Gmündner Bürgermeisters Josef Jury sowie Grußworte der Oberbürgermeisterin Katharina Pötter aus Osnabrück und Landeshauptmann Peter Kaiser. Musikalisch umrahmt wird die Festsitzung durch die "Zack Zack Musi".

Beim Jubiläumsfest werden unter anderem die Fegerländer für Stimmung sorgen © Camilla Kleinsasser

Im Anschluss wird am Hauptplatz das Jubiläumswochenende mit einem Bieranstich eröffnet. Mit den "Fegerländern" am Freitag, sowie mit einem Musikprogramm von früh bis spät samt Frühschoppen am Sonntag wird der Gmündner Hauptplatz zur Feiermeile.