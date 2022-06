Es war 1999, als Ingeborg Ott (83) den Literaturkreis Spittal ins Leben rief. Bis heute ist die rührige ehemalige Kindergartenleiterin, die seit 1959 in Spittal lebt, und sich seit ihrem 15. Lebensjahr intensiv mit Mundart und Prosa beschäftigt, mit den übrigen Mitgliedern bemüht, im Bezirk Spittal Lesungen zu veranstalten. "Von Winklern bis Bad Kleinkirchheim und hauptsächlich in Spittal wurden zahlreiche Veranstaltungen abgehalten und viel Zeit und Herzblut in die Organisation und Durchführung investiert", erzählt Ott, deren Texte von zahlreichen Komponisten auch vertont wurden.

Nun lud sie mit einem "lyrischen 5-Uhr-Tee" in den ersten Stock des Cafés Moser zu einem weiteren Lesereigen ein. Die Seebodenerin Regina Kail-Claus ist in Vorbereitung auf ihren Lyrikband, der Bad Kleinkirchheimer Gerhard Pleschberger, der 2017 seinen Lyrikband präsentierte, hat sich auch den Kurzgeschichten verschrieben und der Döbriacher Peter-Christian Herbrich, der das Naturwissenschaftliche in der Literatur verkörpert, ließ mit zeitkritischer Lyrik aufhorchen.

Musikalisch wurde die Veranstaltung mit feinen Klängen der Gitarristin Amirah Pranzl umrahmt, die kürzlich bei dem bundesweiten Wettbewerb von "prima la musica" in Feldkirch vergoldet wurde. Ingeborg Ott ist nicht müde und plant für den Herbst schon die nächste Auflage einer weiteren Lesung im Schloss Porcia.