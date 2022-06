Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich Samstagfrüh auf der Plöckenpass Straße (B 110) ereignet. Ein Pkw-Lenker aus Deutschland fuhr kurz vor 6.30 Uhr von Oberdrauburg kommend über den Gailbergsattel in Fahrtrichtung Kötschach. Im Fahrzeug befanden sich laut Polizeibericht noch dessen Gattin und die drei gemeinsamen minderjährigen Kinder. Vom Gailbergsattel talwärts fahrend kollidierte der 40-Jährige in einer Rechtskurve aus bisher unbekannter Ursache frontal mit einem entgegenkommenden Sattelkraftfahrzeug, gelenkt von einem 59-jährigen senegalesischen Lkw-Lenker.

Bei dem Unfall wurde die am Beifahrersitz im Pkw mitfahrende 15-jährige Tochter unbestimmten Grades verletzt und mit dem Rettungshubschrauber C 7 ins Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen. Weitere Fahrzeuginsassen wurden nicht verletzt. Am Wagen entstand Totalschaden und am Sattelfahrzeug Schaden in unbekannter Höhe. Ein bei beiden Fahrzeuglenkern durchgeführter Alkomatentest verlief negativ.

Im Einsatz standen neben Polizei, Rettung, Straßenmeisterei und einem Abschleppunternehmen auch die Freiwilligen Feuerwehren Laas, Kötschach-Mauthen sowie Oberdrauburg. Die Aufgabe der Feuerwehrleute war es, die Unfallstelle abzusperren und abzusichern, einen Brandschutz aufzubauen und die Unfallstelle zu reinigen. Weiters unterstützten die Kameraden die medizinischen Einsatzkräfte.