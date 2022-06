In den Bezirken Völkermarkt und St. Veit sind die verheerenden Folgen der Gewitter von Donnerstag noch nicht beseitigt, da kündigen sich schon die nächsten heftigen Regenfälle an. Die Unwetterzentrale (www.uwz.at) hat am Freitagnachmittag für Osttirol und Teile Oberkärntens Unwetterwarnungen herausgegeben.