Vier Jahre lang werden die Schülerinnen und Schüler in den Volksschulen regelmäßig von Nationalpark Rangern unterrichtet und machen mit ihnen auch Exkursionen in die Natur. „Jede Nationalparkvolksschule hat ihren persönlichen Ranger, der die Kinder über die ganze Volksschulzeit hinweg begleitet, wobei jedes Jahr im Zeichen eines speziellen Themas steht“, so Peter Rupitsch, Direktor des Nationalparks Hohe Tauern Kärnten.