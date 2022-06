Der Internationale Umwelttag, am Freitag, 3. Juni, ließ man in Spittal nicht ungenützt verstreichen. Vielmehr zog eine mobile Modenschau durch die Stadt. Für diese Aktion konnte Sylvia Auer, Obfrau des Weltladens Spittal, das Bundesrealgymnasium (BRG) Spittal gewinnen. "Es geht darum, bewusster einzukaufen. Weniger ist mehr, außer beim Anteil von Biobaumwolle, weil mit dieser die geringste Menge an Schadstoffen in die Umwelt gelangen", schildert Auer.