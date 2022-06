Gerald Ranacher hat sich in den vergangenen Jahrzehnten als innovativer musikalischer Zeitgeist in der alpenländischen Musiklandschaft etabliert. Beim Eröffnungskonzert in der Volksmusikakademie Lesachtal begeisterte Ranacher gemeinsam mit den Musikern seiner neuen Formation "Die drei G" im vollbesetzten Saal der Akademie. Die beim Konzert dominierenden Instrumente Harmonika und Klarinette waren auch Inhalt des Seminares "Ziach trifft Klarinette". Mit den Teilnehmern wurden dabei kreative Möglichkeiten des Zusammenspieles besprochen und unter der Anleitung von Gerald Ranacher und Daniel Schober in verschiedensten Zusammensetzungen erarbeitet.

Maria Bernadette Salcher und Gerald Kubin, die beiden neuen künstlerischen Leiter, möchten die Volksmusikakademie gemeinsam mit dem organisatorischen Leiter Werner Lexer als attraktive und aktive Kultureinrichtung im alpenländischen Raum etablieren.

Nun ist man mit den Vorbereitungen für das nächste Seminar beschäftigt. Am 22. Juli startet das Seminar "Volksmusik für Streichinstrumente-Alpenländische Volksmusik in Verbindung mit neuen Klängen und Rhythmen".