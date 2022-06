"Ich war überrascht, was Leonie Loipold alles ausgegraben hat", erzählt Bernhard Zlanabitnig, Intendant der Musikwochen Millstatt. Die 24-jährige Spittalerin widmete ihre Abschlussarbeit den Musikwochen, die eine bereits 45-jährige Geschichte schreiben. "Von den Dokumenten, die bis vor das Gründungsjahr 1977 zurückreichen, gab es mehr als 26 Ordner zu sichten. Zum Glück hatte ich während der Recherche ein eigenes Büro direkt an Ort und Stelle. So habe ich auch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwochen mit all ihren Beteiligten werfen können", erzählt Loipold, mittlerweile Masterstudentin der Angewandten Kulturwissenschaften an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt.