Laut Fahrplan ist es eigentlich erst am Samstag, 4. Juni, so weit und der neu eingeführte Gailtalsprinter fährt vom Villacher Hauptbahnhof los in Richtung Hermagor. Präsentiert wurde das neue Angebot, das bis zu 100 Fahrräder gleichzeitig befördern kann, schon zwei Tage vor dem Start. "Es geht darum, die Fahrgäste bis an den Beginn der Radstrecke zu bringen", schildert Reinhard Wallner, Regionalmanager vom ÖBB Personenverkehr Kärnten. So werde das flexible Basisangebot der S-Bahn, die knapp 30 Räder mitführen kann, ergänzt.