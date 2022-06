Gemäß dem Schulmotto "Fürs Leben gern lernen" setzten die Schüler der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe (HLW) das Thema für ihren eigenen Betrieb, sprich der Schule perfekt um. Von der Auswahl über Kalkulation und Bestellung, Lieferung und Aufstellung der neuen Wohlfühlecke wurde alles genau durchdacht und auch organisiert.

Diese neue Oase übergaben die Schüler der 3M an ihrem letzten Schultag, am 31. Mai, vor Beginn ihres Sommer-Pflichtpraktikums, an die HLW-Mitschüler. Der Direktor und die Schüler bedanken sich bei Klassenvorstand Manuel Wuggenig für die tolle Unterstützung bis hin zu den Aufbauarbeiten und den Sponsoren und Projektunterstützern.