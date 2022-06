Der Umweltausschuss der Stadtgemeinde Spittal möchte die Spittaler anlässlich des Internationalen Umwelttages zum Thema Umwelt- und Klimaschutz sensibilisieren. Daher findet am Freitag ein Aktionstag am Vorplatz des Schlosses statt. Der Verein Weltladen Spittal beteiligt sich gemeinsam mit der KEM (Klima- und Energie-Modellregion Millstätter See), dem Klimabündnis Kärnten, den Fridays for Future, dem JuSe (Jugendservice Spittal) und dem AWV (Abfallwirtschaftsberband) am Aktionstag.

Es gibt unter anderem eine Batterie-Sammelaktion, über richtiges Mülltrennen wird informiert, ein Müllauto kann besichtigt werden und ein selbstgebautes Insektenhotel wird verlost. Am Weltladenstand wird selbstgemachter "fairer" Eistee ausgeschenkt, über nachhaltige Produkte informiert und auch über die Hintergründe des Klimakaffees berichtet.

Wer beim Klimaquiz mitmacht, gewinnt auch gleich. In der Innenstadt wird man auch die Schülerinnen des Bundesrealgymnasiums (BRG) Spittal antreffen, die sich eine etwas andere Modeschau einfallen lassen.