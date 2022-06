Am Mittwoch, den 1. Juni, gegen 07:35 Uhr fuhr ein 14-jähriger Schüler aus dem Bezirk Hermagor mit seinem Elektrofahrrad auf der öffentlichen Straße vom Weiler Raut talwärts in Richtung Gailfluss beziehungsweise der Ortschaft Maria Luggau. Zum selben Zeitpunkt fuhr eine 64-jährige Frau aus dem Bezirk Lienz mit ihrem Pkw die Straße bergwärts in Richtung des Weilers Raut.

In einer unübersichtlichen Rechtskurve kam es zur Kollision zwischen dem Radfahrer und dem Pkw der 64-Jährigen, wobei der Fahrradlenker zu Sturz gekommen und das Auto schwer beschädigt worden ist. Der vorerst unbestimmten Grades verletzte Schüler wurde mit dem Rettungshubschrauber "Christophorus 7" in das Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. Am Nachmittag stellte sich heraus, dass der 14-Jährige durch den Verkehrsunfall nur leicht verletzt worden ist.