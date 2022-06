Sie ist geschlagen - die Kinder-Sicherheitsolympiade im Bezirk Hermagor. Zum 25. Mal findet dieser Bewerb des Kärntner Zivilschutzverbandes in Zusammenarbeit mit der AUVA und der Bildungsdirektion Kärnten quer durch das Land statt. "Wer wird sicherste Volksschule 2022?" Das wird sich beim großen Landesfinale am Mittwoch, 22. Juni 2022 im Sportzentrum Klagenfurt-Fischl weisen. Doch vorerst müssen die Qualifizierungen in den Bezirken erfolgen. Am Mittwoch war Hermagor an der Reihe.