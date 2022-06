Sie ist geschlagen - die Kinder-Sicherheitsolympiade im Bezirk Hermagor. Zum 25. Mal findet dieser Bewerb des Kärntner Zivilschutzverbandes in Zusammenarbeit mit der AUVA und der Bildungsdirektion Kärnten quer durch das Land statt. „Wer wird sicherste Volksschule 2022“? Das wird sich beim großen Landesfinale am Mittwoch, 22. Juni 2022 im Sportzentrum Klagenfurt-Fischl weisen. Doch vorerst müssen die Qualifizierungen in den Bezirken erfolgen. Am Mittwoch war Hermagor an der Reihe.



Große Spannung herrscht auf dem dortigen Schulsportplatz. Zehn Teams waren beim Safety-Spiel am Start. Die Volksschule Dellach im Gailtal mit den Lehrern Claudia Kanzian und Heinrich Ebenwaldner war es schließlich, die alle anderen Mitbewerber hinter sich ließ. Auf die Plätze verwiesen die erfolgreichen Dellacher "Olympioniken" die Klasse 4a der Volksschule Hermagor (Lehrerin Christina Ball) und die Volksschule St. Stefan im Gailtal mit den Lehrerinnen Ines Srienc und Charlotte Egger, die den dritten Stockerlplatz ergatterte.