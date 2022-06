Es gab schon einmal sorglosere Zeiten für Taxigäste in Spittal. Vier in der Bezirksstadt angesiedelte Unternehmen gibt es noch, doch gerade in den Nachtstunden kann eine nicht zuvor gebuchte Fahrt zur Geduldsprobe werden. "Aufgrund des eklatanten Arbeitskräftemangels vor allem wochenends und nachts bei allen Spittaler Taxiunternehmen, kann es in Zeiten hoher Nachfrage zu sehr langen Wartezeiten oder gar zur Undurchführbarkeit von Fahraufträgen kommen", schildert Peter Ebner, dessen Familienunternehmen mit Bruder Arno seit über 50 Jahren in der Taxibranche tätig ist.