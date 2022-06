Die Gemeinden Kleblach-Lind und Steinfeld besitzen seit einigen Monaten einen weiteren First Responder. Der engagierte Rot Kreuz Sanitäter und Feuerwehrmann Martin Wegscheider ist seit 2017 Rettungssanitäter beim Roten Kreuz Spittal, seit 2009 Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in Lind und jetzt ist er auch als First Responder tätig. "Das First Responder Team im Drautal besteht nun aus Renate Arztmann (Kleblach), Florian Strauß (Lind) und Martin Wegscheider. Alle drei sind mit einem First Responder Rucksack und einem DEFI ausgestattet, sie sind 365 Tage im Einsatz und werden über die Rettungsleitstelle Kärnten alarmiert", erklärt Bezirksstellenleiter Dylan Morley vom Roten Kreuz Spittal.

Bei der Übergabe waren Vizebürgermeister Andreas Guggenbichler, der ansässige Mediziner Franz-Josef Leitner, der Präsident des Rotary Club Oberes Drautal/Weißensee Joachim Müller und die Rot Kreuzler, Bezirksstellenleiter Dylan Morley sowie seine Stellvertreterin Stephanie Angerer und die drei First Responder anwesend. Seit Jahresbeginn gab es für die drei First Responder schon 27 Einsätze zu bewältigen.

Aufgaben der First Responder

First Responder sind Ersthelfer, die gemeinsam mit dem Notarztteam alarmiert werden. Sie überbrücken die Zeit mit Erster Hilfe, bis die Rettungskräfte vor Ort sind. Bei einem Notfall ist es wichtig, so rasch wie möglich mit Erste-Hilfe-Maßnahmen zu starten.

Das Rote Kreuz ist stolz auf die großartigen Helfer und bedankt sich herzlich bei den Sponsoren, welche den Ankauf des neuen First Responder Rucksackes möglich gemacht haben: Rotary Club Oberes Drautal-Weißensee, Christian und Sonja Schluder, Andreas Guggenbichler, Joachim Müller, Landtechnick Maier, Adeg Tscherne, Raiffeisen Bank Oberes Drautal/Weißensee, Markus Wegscheider, Gasthaus zur Post und Gasthaus Steiner.