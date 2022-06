Seitdem Martin Ebner im Vorjahr plötzlich verstorben ist, ist die beliebte Fußball-Golf-Anlage in Kleblach-Lind geschlossen. Seine "FuGo Camp & Fun GmbH" hätte im Zuge des bisher laufenden Verlassenschaftsverfahren aufgelöst werden sollen. Wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV) bekannt gibt, wurde am 31. Mai der Konkurs über der in Liquidation befindlichen Gesellschaft eröffnet. "Es handelt sich um einen Gläubigerantrag, daher sind uns weder die Aktiva noch die Insolvenzursache bekannt", sagt Birgit Gradenegger vom KSV1870.