Die Abrissarbeiten der BP-Tankstelle in Seeboden schreiten fort. Die Leikermoser Energiehandel GmbH mit Sitz in Salzburg ist seit einem Jahr in Besitz des 3000 Quadratmeter großen Areals und investiert gemeinsam mit einem Seebodener Geschäftspartner rund 3,5 Millionen Euro. Franz Leikermoser ist gerade auf dem Weg von Wien nach Seeboden, als ihn die Kleine Zeitung erreicht. "Seeboden wird unser Prestigeprojekt. Neben sechs Tankspuren wird es vier SB-Waschplätze, acht überdachte Staubsaugerplätze, zwei Elektro-Schnellladestationen und einen 200 Quadratmeter großen Shop mit Bistro geben", schickt der Marktführer in Salzburg vorweg.