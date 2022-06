Während Falstaff vor allem für seine exklusiven Empfehlungen in puncto Wein und Fine Dining bekannt ist, zeichnet das größte Magazin für kulinarischen Lifestyle 2022 bereits zum zweiten Mal auch die besten Streetfood-Adressen Österreichs aus. Eingeflossen in die Bewertung sind dabei nicht nur Food-Trucks und Take-Away-Buden, sondern auch Restaurants mit schneller, unkomplizierter Karte. So reichen die insgesamt 20 Kategorien von Burger-Joints, Tapas, Bowls und Sandwiches über internationale, asiatische, indische, türkische und levantinische Küche bis hin zu vegetarischen und veganen Angeboten. Neu dazu kamen in diesem Jahr die Kategorien Balkan und Ramen.