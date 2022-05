Die Bestürzung im Mölltal ist groß. Immanuel Egger aus Stall ist wenige Tage vor seinem 35. Geburtstag nach einem tragischen Unfall verstorben. Der leidenschaftliche Sportler war Sieger der US Master Tour im Wasserskispringen, Vize-Europa- und Vize-Weltmeister sowie mehrfacher Staatsmeister im Wasserskispringen. In den vergangenen Jahren war er Ski-alpin-Trainer der Schweizer Juniorenmannschaft. Bewegung zog sich durch das ganze Leben von "Imi" Egger. Nach dem Besuch der Sporthauptschule Spittal absolvierte er die Skihotelfachschule in Bad Hofgastein. Dort wurden amerikanische Wasserski-Experten auf sein Talent aufmerksam.