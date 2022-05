Bisher noch unbekannte Täter machten sich am Montag zwischen Mitternacht und 4 Uhr früh auf der A-10-Raststation Eisentratten in der Gemeinde Krems in Kärnten an drei dort abgestellten Wohnmobilen und einem Foodtruck-Anhänger zu schaffen. Aus den Wohnmobilen, die sie mittels Schlossstich öffneten, stahlen sie geringe Mengen Bargeld.