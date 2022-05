Ein 85-jähriger Fahrradfahrer lenkte sein E-Bike am Montag, dem 30. Mai, um 9:10 Uhr auf der Gemeindestraße in Dellach im Gailtal. In einer Rechtskurve touchierte das E-Bike einen entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einer 69-jährigen Pensionistin, vorne links. Der Fahrradlenker kam infolge schwer zu Sturz und wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 7 in das Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen.