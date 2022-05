Nach zweijähriger coronabedingter Unterbrechung war es am 28. Mai wieder so weit. Um Mitternacht trafen sich bei der Pfarrkirche Mauthen 21 Frauen und Männer aus dem Gailtal, dem Drautal und Dölsach in Osttirol, um den Weg über 40 Kilometer, die Via Julia Augusta, über den Plöckenpass zur ältesten Kirche der Region Carnia, San Pietro in der Gemeinde Zuglio in Angriff zu nehmen.