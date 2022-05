Zum Trotz des unbeständigen Wetterberichts trafen sich zahlreiche Triker Freunde in der Burgarena Sommeregg in Seeboden am Millstätter See. Dank Peter und Ingrid Koller, die als Ideengeber fungierten, konnten in diesem Jahr über 52 Trikes aus ganz Österreich und sogar aus Teilen Deutschlands besichtigt werden. Die dreitägige Veranstaltung erreichte am Samstag um 12 Uhr ihren Höhepunkt. Zu diesem Zeitpunkt war auch die Öffentlichkeit dazu eingeladen, die unterschiedlichsten Trikes zu besichtigen.