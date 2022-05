Seine Verbundenheit mit Adeg reicht bis in die Lehrzeit zurück, die Anto Balukcic im Adeg-Markt bei Ferdinand Ebner in Spittal an der Drau absolvierte. Anschließend wechselte er als Marktleiter nach Hermagor, wo er auch seine Lebensgefährtin Daniela kennenlernte. Mit ihr gemeinsam wagte Balukcic den Schritt in die Selbstständigkeit. Im Juli 2019 eröffnete der 26-Jährige seinen eigenen Adeg-Markt in der Oberkärntner Gemeinde Greifenburg, wo auch seine Mutter Ana mithilft. "Bei uns kriegst alles und ein bisserl mehr", erzählt der sympathische Kaufmann, der jetzt gemeinsam mit zwei weiteren Adeg-Kaufleuten aus Österreich das Gesicht des aktuellen Adeg-TV-Spots ist.