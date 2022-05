Kunststoffprodukte im Spritzgussverfahren stellt die Firma Europlast in Dellach im Drautal her. Das Unternehmen aus Oberkärnten hat sich erfolgreich auf dem Markt behauptet und gilt als Vorzeigebetrieb. Salesmanagerin Claudia Kolger begrüßte die Unternehmerinnen des Netzwerks Frau in der Wirtschaft und führte sie durch das Betriebsgelände. "Wir möchten uns herzlich bei ihr und dem Geschäftsführer Arthur Primus bedanken", sagen die Unternehmerinnen nach einem spannenden und abwechslungsreichen Tag bei der Firma Europlast.