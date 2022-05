Am Freitagvormittag führte ein 57-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal/Drau mit seinem Kompaktlader (Bobcat) privat Sanierungsarbeiten auf dem Zufahrtsweg zum Haus seines Neffen in der Gemeinde Heiligenblut am Großglockner durch. Der Zufahrtsweg ist nicht befestigt, der Mann wollte Unebenheiten auf dem Weg mit Schotter auffüllen und anschließend planieren.