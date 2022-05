Am Freitagvormittag führte ein 57-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal/Drau mit seinem Kompaktlader (Bobcat) privat Sanierungsarbeiten auf dem Zufahrtsweg zum Haus seines Neffen in der Gemeinde Heiligenblut am Großglockner durch. Der Zufahrtsweg ist nicht befestigt, der Mann wollte Unebenheiten auf dem Weg mit Schotter auffüllen und anschließend planieren.

Gegen 11 Uhr geriet er mit seinem Kompaktlader laut eigenen Angaben aufgrund eines Schaltfehlers links über den Zufahrtsweg hinaus und stürzte etwa 50 Meter über steiles Gelände ab. Im Zuge dessen überschlug er sich mehrmals, bis er schließlich hinter einem Baum zum Stillstand kam.

Er konnte selbst aus der Fahrerkabine des Kompaktladers steigen und auf den Zufahrtsweg, von dem er abgestürzt war, gehen. Dort wurde er von Nachbarn und dann auch von der Besatzung des Rettungshubschraubers Christophorus 7 erstversorgt und anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades ins BKH Lienz geflogen.